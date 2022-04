En charge pour les titres du groupe ESH Management de la commercialisation auprés des annonceurs français.

Developpement des ventes print et web des titres suivants :

La Côte etArray sur le canton de Vaud,

La région Nord Vaudois sur Yverdon,

L'express et l'Impartial ainsi queArray sur Neuchâtel,

Le Nouvelliste sur la valais francophoneArray.



En charge du developpement web et produits numériques de lacote.ch.



Mes compétences :

autonome

Commercial

Entousiaste

Management

Management commercial