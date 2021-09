Catherine METENIER DELHOMME

Forte d'une expérience réussie en tant qu'Attachée Commerciale dans la Communication



Ce poste m'a permis d'évoluer car aujourd'hui je suis à même de proposer des projets et de les exécuter. J’aime ce métier que j’ai toujours voulu exercer et où je me sens parfaitement à l’aise.



Auparavant j’ai travaillé en salon de coiffure où je réalisais 48% de ventes parallèles je sais gérer et animer une équipe de 15 personnes gérer les plannings stock et caisse recruter et former du personnel ces compétences font que j'ai été responsable de salons sur divers sites.



Mes compétences :

Management

Dynamique de groupe

Goût du terrain et des contacts

Empathie et bonne humeur

Commerciale