Je porte un intérêt grandissant aux domaines de la gestion, du recrutement et de la santé sécurité au travail.



Dotée d'un bon jugement, d'un sens aigu de l'organisation et d'un bon esprit d'équipe, je suis en mesure de réaliser un travail demandant une grande autonomie et de fournir une prestation de travail axée sur les résultats.