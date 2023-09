Catherine POSET

COMPETENCES :



. Management

Gestion d’équipe (4 personnes) - répartition des tâches – supervision – reporting direction – animation formation



. ADV France et export :

gestion des commandes France et export dans son intégralité :

saisie des commandes, confirmation aux clients, suivi des commandes, information clients, expédition, facturation, gestion des litiges clients et transports, suivi des règlements, établissement des avoirs.



. Commercial :

prospection téléphonique et mailing sur clientèle existante et prospects

reporting sur tableaux de bord



. Achats :

gestion de fournisseurs et sous-traitants français et étrangers :

saisie des commandes d’achat, suivi des livraisons, réception, gestion des litiges, négociation tarifaire annuelle et ponctuelle.



. Ordonnancement – planification :

gestion des ordres de fabrication : création, vérification des matières premières, suivi atelier.



. Bonne maîtrise ERP - GPAO (CEGID - PRODUFLEX)



. BILINGUE ESPAGNOL et ANGLAIS



. Maîtrise du pack office et du logiciel SAGE



. Maîtrise de POWERPOINT



. Connaissances ACCESS - GENERIX







Mes compétences :

BILINGUE ESPAGNOL ANGLAIS

GPAO PRODUFLEX CEGID

SAGE LIGNE 100

PACK OFFICE