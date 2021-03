Décrire un lieu, une nature, valoriser une expérience, faire émerger l'essentiel d'une histoire, d'un talent, d'un concept et trouver les mots... là est ma valeur-ajoutée pour concevoir, nourrir et vitaminer vos supports de communication avec des CONTENUS personnalisés, qualitatifs et cohérents :



- site web, blog, fil d'actualité, newsletter

- brochures, catalogues, flyers, un exercice que j'aime particulièrement pour l'avoir longtemps pratiqué



Parti pris visuel fort, titres accrocheurs, traduction de l'émotion, illustration de temps forts... avec près de 30 ans d'expérience marketing et commerciale dans le secteur du voyage, je m'adresse bien sûr aux professionnels du tourisme et de lhôtellerie et plus largement à tous les acteurs qui veulent injecter bien être, beauté et art de vivre dans leur communication écrite.



A l'écoute de vos besoins, de vos projets.

Catherine Simond

Me contacter : - Tel. 06 81 30 00 55

simond.catherine@yahoo.com



https://www.malt.fr/profile/catherinesimond - Membre de la communauté de freelances MALT