Catherine TESTOT

Juriste spécialisée au sein dun groupe de dimension internationale sur le droit des sociétés et les opérations de développement ou de réorganisation, jai également exercé avec succès des responsabilités de manager pendant plus de 20 ans.



L'intérêt particulier que je porte à l'humain m'a conduite à m'intéresser de plus près aux enjeux de santé et de qualité de vie au travail qu'il est essentiel pour moi de valoriser à la fois dans mon rôle de manager et dans la réalisation des opérations qui me sont confiées.





Mes compétences :

Analyse et Conseil en Droit des Sociétés / Corporate / Gouvernance

Développement stratégique et Restructurations en position de business partner, en France et à l'étranger

Gestion du risque corporate / Délégation de pouvoirs

Gestion de projets transverses et politiques groupe

Management opérationnel

Esprit d'équipe

Leadership