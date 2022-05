CONTENT IS KING, le contenu est la clé de votre stratégie digitale.

#Vidéos #Corporate #Communication #Direct #StreamingLive #Content #Digital #Web #Media #PME #ETI

DIDIER TESTOT, avec son expertise éditoriale reconnue de journaliste financier a créé une agence de services audiovisuels, LA BOURSE ET LA VIE TV, qui apporte une palette de services pour rendre efficace votre stratégie digitale. Nouveau site didiertestotproductions.com.

Il connait les enjeux du contenu, notamment à travers la vidéo, car en 2009, pionnier, il créé le média Web TVArray, la 1ère Web TV 100% Actualités sur la Bourse, l'Economie et les Entreprises.

Fort de ces contacts et de ce savoir-faire, LA BOURSE ET LA VIE TV est à même aujourd'hui de conseiller ses clients pour leur apporter toute son expertise audiovisuelle :

Création de vidéo corporate sur mesure, mise au point dun scénario pour la réalisation dune vidéo 3D, tournage en 4K (format cinéma), création ciblée dune vidéo pour de la communication externe ou interne, réalisation d'une série Web Tv à usage commercial ou non, partenariat complet (captation + réalisation de contenus) sur un évènement, création de Web Séries pour la Télévision ou le Web. Evénement en Streaming Live, Investor Day, Assemblée Générale, Réunions SFAF, Corporate Finance...

Le savoir-faire, la qualité, pour votre entreprise.

Pour toute demande : contact@labourseetlavie.com

Expertises : film corporate, film évènementiel, film marque employeur, film interview, film publicitaire.



Mes compétences :

Communication de crise

Relations presse

Communication

Presse écrite

Audiovisuel

Radio

Web

Finance

Bourse

Journaliste