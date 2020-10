Cathy BOURGEOIS

Secrétaire du Pôle :

Gestion du secrétariat de direction

Suivi des dossiers administratifs des usagers (clients) des 5 structures du Pôle : un Accueil de jour ; une Résidence services ; un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile ; un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale ; un Service dAccompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés.

Travail en binôme avec les secrétaires en charge de : l'accueil physique,l'accueil téléphonique, la gestion des fournisseurs et de lintendance.

Utilisation du logiciel : Apologic (Lancelot/Perceval) - Alyamanager - EASY Suite - Blue Medi - Via trajectoire.



Mes compétences :

Word

Excel

Power Point

Apologic (Perceval - Lancelot)

Alyamanager

Easy Suite