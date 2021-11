Cathy CATHY MAURUTTO (MAURUTTO)

Thérapie Manuelle en Méthode Poyet

La méthode, mise au point par Maurice Poyet, est un mélange entre lostéopathie et la médecine énergétique chinoise. Son but est de rééquilibrer lorganisme par lintermédiaire de touchers légers. C'est une méthode qui associe douceur, globalité, précision et sécurité.



Indications :

Douleurs (physiques, nerveuses, émotionnelles)

Détente (crânienne, viscérale)

problème articulaire (sciatique, cruralgie, lombalgie, torticolis, luxation, entorse, tendinite, ...),

stress, chocs physiques ou émotionnels, désordres intestinaux et viscéraux,

problématiques ORL, vertiges, douleurs à la mâchoire, sinusites, rhinite à répétition, acouphènes, migraines...

Certains problèmes oculaires d'origine mécanique, Strabisme visible ou caché, diplopie, tension oculaire, fatigue oculaire, yeux secs, épiphora, migraine ophtalmique, douleurs rétro-oculaires, névralgie d'arnold