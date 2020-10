Cathy LAVALLÉE GUYOT

« Le bon service, au bon moment, au bon endroit et par la bonne personne »

Plus facile à dire qu’à faire et pourtant…

Mettre en musique les professionnels en leur donnant les moyens de s’accorder pour offrir une symphonie harmonieuse à leur public, c’est la direction que je donne à mon travail aujourd’hui.

Sociologue de formation et diplômée en management avec plus de 15 ans d’expérience dans le secteur sanitaire et social, je suis animée par les valeurs d’engagement, d’équité mais aussi de bienveillance.

Le fil rouge de mon parcours : observer et comprendre pour aller plus loin ensemble.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Communication

Gestion de projet

Développement de partenariats

Management

RH

Gestion administrative et financière