Cathy MATOS

Bonjour à toutes et à tous,



Sophrologue certifiée FEPS (reconnue au RNCP), je vous accompagne en séance individuelle et/ou collective vers l'atteinte de votre objectif :



Gérer le stress et les émotions

Favoriser le sommeil réparateur

Diminuer les tensions physiques et psychiques

Se préparer à un examen (permis de conduire, diplôme, )

Se préparer au changement (vie privée, vie professionnelle)

En recherche de développement personnel

Etc



Quel que soit votre objectif, la sophrologie, c'est faire l'expérience d'être présent à soi dans l'ici et maintenant, et ainsi favoriser un équilibre intérieur pour une vie plus épanouie.



Public :



Enfants (à partir de 6 ans)

Adolescents

Adultes



Je vous accueille sur Rendez-Vous :



Au cabinet de sophrologie, 3 Bis Place du Tilleul, 87370 Bersac-sur-Rivalier (du lundi au samedi)

A la Maison Médicale, place du 8 mai 1945, 87370 St Sulpice Laurière (les mercredis après-midis)



J' interviens également au sein de différentes structures telles que les associations, les écoles, les centres de formation, les clubs de sport, etc... pour pratiquer la sophrologie sous forme d'ateliers collectifs.