Cécile BLAISE

Trilingue (traductrice français, anglais, néerlandais de formation), j'ai également de bonnes connaissances de l'allemand et de l'espagnol. J'ai de l'expérience dans la traduction et la localisation, dans l'enseignement supérieur, dans l'administration et, avec mon emploi actuel, dans la gestion de l'activité téléphonique sur plateau d'assistance et la relation clients.

Polyvalente, la traduction reste mon intérêt premier, car c'est un métier qui satisfait à mon besoin de m'informer, analyser, traiter les informations, tout en continuant à évoluer.

Toutefois, mes objectifs se canalisent essentiellement sur la découverte, donc je recherche également des postes qui suscitent fortement mon intérêt, comme la gestion de projets, les relations internationales ou la formation en entreprise.



Mes compétences :

Relecture / corrections

Traduction technique

Enseignement universitaire

Localisation

Traduction

Communication

Relations clients

Management transversal

Gestion de projet