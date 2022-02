Cecile BLAISE

Infographiste freelance basé à Paris, spécialisé dans la retouche photographique et le graphisme.



Avec plus de dix ans dexpérience professionnelle, mes compétences comprennent aujourdhui aussi bien la maîtrise de la retouche beauté que nature morte et du prêt-a-porter.

J'agis également sur la chromie, le détourage ainsi que la gestion de flux et loptimisation des images pour print et web.



Jai notamment travaillé pour Givenchy, Lacoste, Chloé, Loewe, Maje, Roberto Cavalli ...