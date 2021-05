Cécile BOUYE

En recherche de mobilité.



Étudie toute proposition.



Secteur Petite Enfance (Chef de service/coordination/direction/ouverture d'établissements...)

Secteur social/éducatif (insertion, Epide...)

Secteur personne âgées/senior/handicap (service d'aide à le personne, adjointe de direction-gouvernante d'établissement, de résidence senior...)



Responsable centre de profit : service à la personne, aux collectivité, aux entreprises (accompagnement de la personne tous âges de la vie, quelque soit l'état de santé ; hygiène des locaux...)



Formateur : Sciences médico sociales/Prévention santé environnement, Cap petite enfance, auxiliaire de puériculture, infirmière, puéricultrice...



Mes valeurs : Travail, Humanité, Humanitude, Bienveillance, Bientraitance, Respect ;

Principes d'accompagnement des équipes : Valorisation et adaptation des compétences, Cohésion déquipe, Qualité d'accueil, Ouverture desprit, Mixité sociale et culturelle, Accueil de la différence, Intégration



Atouts : Adaptabilité ; empathie ; curiosité intellectuelle, sens de la hiérarchie

Faiblesses : Tendance à la procrastination

Organisation : Pensée en arborescence ; raisonnement global, intuitif, simultané, stratégique ; polychrone (au sens de Hall)



Pour les postes à destination des enfants : principes pédagogiques et éducatifs : Respect du rythme des acquisitions, respect du rythme biologique, répondre aux besoins exprimés (verbal et non verbal), être à l'écoute, accompagnement individualisé, projet d'accueil, projet de vie, valoriser les réussites....



Mes compétences :

Directrice agence service à la personne

Directrice établissement AJE

Professeur STMS

Formatrice

Puériculteur

Coordinatrice sanitaire et médico social

Responsable

Formateur

Petite enfance

Collectivités Territoriales

Soins infirmiers

Encadrement