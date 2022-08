Après 10 ans de commerce, j'ai réalisé un bilan de compétences qui a confirmé mon sens du relationnel et de l'accompagnement.

J'ai alors décidé de me reconvertir et j'ai suivi une formation au titre professionnel de Conseillère en Insertion Professionnelle.

Mon titre en poche je suis désormais prête et enthousiaste de démarrer cette nouvelle carrière qui correspond à mes valeurs d'écoute et de partage.