Cécile DYBEK

Issue d'une formation d'Ingénieur dans les industries graphiques (PAGORA, Grenoble), mon parcours professionnel a débuté par 2 ans dans le domaine du conseil et de la formation pour la Presse Quotidienne Régionale (certification ISO 12647-3, installation presse, calibration...), puis pour l'Edition (gestion de la couleur en offset, hélio, flexo, formations donneurs d'ordres...).



En 2010, j'ai rejoint Diadeis, agence pré-média spécialisée dans la photogravure Packaging.

En tant que Responsable Technique tout d'abord. Mon rôle était de gérer l'aspect technique de nos productions, en relation avec nos clients (Nestlé, Danone, Unilever, L'Oréal, etc...), leurs imprimeurs et leurs agences de création. J'ai notamment développé mon expertise en gestion de la couleur grâce à la grande variété de projets que nous gérons, d'outils (GMG, ORIS, Automation Engine...) et de procédés d'impression (offset, hélio, flexo conventionnelle et HD, combiné...).

En 2017, mon rôle a évolué en Ingénieur Process pour m'occuper de problématiques liées à la production afin de garantir la livraison des volumes attendus, avec un niveau de qualité premium et ce, tout en optimisant les temps de production. De nouveaux challenges passionnants qui m'ont permis de collaborer étroitement avec les équipes et les différents sites de production de Diadeis !



Après 8 années passées chez Diadeis, j'ai eu envie de changement. J'ai donc rejoint mon Sud natal et travaille maintenant à l'Université Toulouse Jean Jaurès où je suis Responsable du Service Imprimerie.



Mes compétences :

Packaging

Sérigraphie

Technical manager

BAT

Flexo

Colorimétrie

Photogravure

Édition

Hélio

Epreuvage

Offset

Microsoft Office

Audit

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

RFT

Exé

Esko Automation Engine

Process Engineering

Artpro

Repro

Chromie

Gestion de projet