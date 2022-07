Cécile FORBAN (CÉCILE FORBAN)

Cela fait un peu plus de 8 ans maintenant.

Elle découvrit le coaching professionnel. Une évidence.



Et pourtant, juriste de formation, elle prit conscience quelle conseillait souvent son entourage.

De fil en aiguille, elle a travaillé sur elle, remis en question des « illusions dévidence », des croyances qui la sabotaient, compris son mode de fonctionnement et écouter les meilleurs.

Javoue, pas facile mais vital !



Et là, tout est devenu magique ! (en réalité, ça létait déjà mais elle ne le voyait pas encore) :

son véritable amour pour elle-même, pour les autres, ses relations épanouies, son regard sur la vie et sa vision du monde. Ses ambitions qui évoluent toujours plus.



Tout est devenu possible dès linstant quelle lavait décidé !



Et puis un jour : lun de ses meilleurs amis avait décidé dêtre coach de vie depuis un moment sans quelle ne le sache alors quelle même a eu cette révélation sur son canapé un dimanche après-midi en tombant sur la définition du coaching sur internet !! Donc les voilà embarqués dans la géniale aventure de formation de coach professionnel répondant aux compétences dICF avec certification à la clé !



Pas du tout mais pas du tout du tout facile mais ça y est, ça, cest fait !



Et tu sais quoi ? Tout au long de son parcours, elle a pris conscience que sa mission de vie, ce pourquoi elle est née, est de changer celle de celles et ceux quelle a la chance daccompagner.



Quils vivent la même transformation quelle parce que cest une obligation morale de partager ce quon sait si ça peut faire le bien autour de soi.



Elle a décidé de les aider à se reconnecter à leur enfant intérieur, la base, le meilleur, pour quils développent une énergie sans faille, une vraie confiance, un enthousiasme et un amour de soi solide pour réussir la vie quils méritent.



Ce qui la définit :



ÉNERGIE - ENGAGEMENT - DÉTERMINATION - AMBITION