Cécile HARABI

Chargée des Ressources Humaines, j'exerce depuis 5 ans dans ce domaine, et je suis titulaire d'un Bachelor Chargé de Développement des Ressources Humaines (Bac +3).

Mes missions principales sont le recrutement (publication d'annonces, sourcing, sélection des candidats, pré entretien téléphonique), l'administration du personnel (DPAE, élaboration de contrats et avenants), le pilotage des entretiens professionnels et des évaluations annuelles, la gestion des rdv AIST, etc...

J'ai exercé durant près de 11 ans en restauration rapide en tant que manager/assistante de direction, puis en tant qu'assistante RH (effectif : 80 salariés). J'ai ensuite exercé au sein d'une association de protection de l'enfance (effectif : 450 salariés).