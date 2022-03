Cecile JEAN (GRY)

Après des études dans la publicité et le marketing qui se sont terminées en pleine guerre du Golfe (1991), les réductions de budgets publicitaires m'ont poussées à m'orienter vers une autre voie. J'ai donc choisi l'assistanat.

J'ai débuté à la SAT (Société Anonyme de Télécommunication)en tant qu'assistante sur un site logistique. Puis la SAT a été rachetée par la SAGEM, je suis passée à la gestion de facturation client, j'ai fait un bébé, puis de la gestion de réseaux télécom à l'étranger, j'ai fait un autre bébé ... et la j'ai fait une pause de 3 ans. Et oui, parcours épuisant !!!

Après un épanouissement non négligeable dans les couches et les casseroles, j'ai décidé de repartir au plus vite retravailler à l'extérieur.

C'est à cette période que j'ai donc rencontré GEODIS. Et oui, encore de la logistique !

J'ai fait mon entrée aux Ressources Humaines, puis après 3 ans, je me suis réorientée vers l'exploitation logistique pour gérer toute la partie finance (fournisseurs, clients, comptes d'exploitation ...).

Attirée par le fonctionnement des petites structures, je suis devenue Responsable Administrative et Sociale de 2 magasins HOME CENTER en Ile de France (administratif, comptabilité, recrutement et formation des commerciaux, mise en place des tarifs des produits et du magasin).

Après 3 ans, j'ai souhaité revenir à une structure différente et j'ai intégré le Département production Informatique du PMU, dans un premIer temps en tant qu'assistante du responsable de ce département, ensuite la chance m'a été donnée de d'utiliser mes compétences en tant que "Gestionnaire de contrats".

2014 ouvre une nouvelle ère pour ma famille et moi-même, nous avons déménagé dans le Lot et Garonne.

En route pour de nouvelles aventures ...