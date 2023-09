Cécile LAFONT

COMPETENCES :



- THERAPEUTIQUES : Respiratoire, Douleur, Cardio, Diabéto , Dermato, Vaccins, plaies/cicat.....



- COMMERCIALES : Maîtrise techniques de vente , sens relationnel et commercial.

BtoB et BtoC



- HUMAINES : partager, esprit d'équipe, aider, contacts humains.



- CARACTERE : Autonome, Organisée, Volontaire, Curieuse, Ambitieuse, Goût du défi, Grande adaptabilité.



- SECTEUR : PACA ( 13, 84, 83,04,05 ) .



- CIBLES : MG, ORL, Dermato, Pneumo, Neuro, Urgentistes, Pédiatres, Gynéco, Rhumato, Chir Ortho, Vasculaire, Phlébo, Angio ( ville et hôpital) , et Pharmaciens.



Mes compétences :

SENS COMMERCIAL ET RELATIONNEL. J'AIME LES DEFITS