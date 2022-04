Brigitte POIZAT

Expérience et maîtrise des techniques du commerce international :

- Incoterms (Linerterms)

- Organisation transports aérien et maritime (LCL/FCL)

- Sécurisations de paiements (crédits documentaires - Remises documentaires)

- Procédures douanières (ventes cross - expéditions et admissions temporaires



Expérience de l'environnement international et multi-sites



Allemand & Anglais : pratique écrite et orale au quotidien - bonne aisance relationnelle.



ERP : SAP

Pack-office



Mes compétences :

Commerce international

Administration des ventes

Commercial export

Incoterms 2010

Crédit documentaire

Logistique