Nicolas JOURET DE TRADUKI.FR

Bonjour,



Je suis Nicolas Jouret, responsable de projets chez TRADUKI l'agence de traduction multilingue (www.traduki.fr).



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un DEVIS sans engagement pour la traduction de vos documents professionnels (plaquettes, brochures, fiches techniques, site internet).



Notre agence réalise des TRADUCTIONS PROFESSIONNELLES dans plus de 20 LANGUES et dans TOUS LES DOMAINES D'ACTIVITÉ.



Nos traducteurs sont professionnels, localisés sur le marché que vous ciblez, et ne traduisent QUE VERS LEUR LANGUE MATERNELLE.



Enfin, je vous propose un TEST DE TRADUCTION (limité à 300 mots), pour que vous puissiez évaluer la qualité de la prestation proposée.



A bientôt.



Nicolas Jouret

Responsable de projets

nicolasjouret@traduki.fr



Traduki - Solutions linguistiques

1, rue d'Enghien - 75010 PARIS

Tel 09.70.46.43.00

Fax 01.79.75.81.57

contact@traduki.fr

www.traduki.fr



Mes compétences :

Anglais

Devis

Français

Traducteur

Traduction

Traduire