Violaine CHERRIER

Content Manager et journaliste freelance

Chef de projet éditorial senior - 8 ans d'expérience - spécialiste Brand Content

Directrice communication du Tournoi international de Paris 2013 : tournoi sportif international annuel, réunissant près de 2 000 sportifs du monde entier

Journaliste pour la presse web et la presse écrite

Responsable communication pour ChtiMédias, association des professionnels des médias et de la communication originaires du Nord - Pas de Calais, à Paris

Réseaux sociaux : Facebook ( > 650 abonnés) - Twitter ( > 1 800 Followers) - Google+ - Pinterest - Instragram - Foursquare - Viadeo - LinkedIn - Klout > 60

Membre du Social Media Club France



Actuellement content manager et journaliste indépendante, j'ai pu développer une double compétence dans la gestion des contenus et la gestion globale des projets de communication, depuis la définition de la stratégie de communication jusqu'à la livraison du produit fini (site web, audit réseaux sociaux, plan éditorial...). La diversité des tâches qui m'ont été confiées m'a donné l'occasion de gérer de nombreux intervenants : développeurs web, journalistes, graphistes, réalisateurs, chefs de projet junior...



Mes précédentes expériences à la fois dans le monde de l'édition et de la presse - j'interviens également comme journaliste pour des médias on et offline - m'ont également permis de renforcer mes qualités rédactionnelles et mes compétences éditoriales pour offrir au client une vision globale de ses problématiques. Enfin, mes diverses activités personnelles m'ont permis de mettre l'accent sur la gestion et l'animation des différents supports web, essentiellement les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Pinterest, G+, Instagram, Foursquare et Viadeo.



J'anime aussi mon propre blog sur les en jeux de la mixité : http://journaldesgrandesecoles.com/category/le-blog/les-enjeux-de-la-mixite/



Mes compétences :

Gestion de projets

Rédaction en chef

Réseaux sociaux

Brand content

Réalisation de vidéos d'entreprises

Rédaction de spécifications

Rédaction web

Gestion de projet web

Rédaction de contenus

Journaliste

Conseil en communication

Management d'équipe

Rédaction

Communication

Social media

Gestion de projet

B2B