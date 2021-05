Geser-Best est une société d'ingénierie composée de 280 ingénieurs et techniciens qui propose une offre de services étendue en France et à l'export allant de la prestation de service, au bureau d'études en passant par la formation et l'aide au recrutement. Nous intervenons dans les domaines de l'énergie, l'aérospatial et défense, les projets industriels, l'environnement, les grands travaux et BTP.



Mes compétences :

Formation

Recrutement

Responsable ressources humaines

Ressources humaines