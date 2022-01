Cecile MACIEJENSKI BONDAR

Après plus de 20 ans dans le domaine de l'esthétique et reconvertie depuis 5 ans dans le domaine de la santé et du bien-être, je suis installée en tant que Naturopathe-Iridologue où je reçois à mon cabinet, j'exerce aussi la Sophrologie et la discipline de la diététique dans lequel je me forme actuellement. J'apporte aussi des soins aux animaux ou je permets de comprendre à la personne qui a un animal de compagnie, les messages qu'il souhaite lui faire passer par ses comportements. J'organise aussi des conférences en Naturopathie et je donne des cours dans une école d'esthétique .



Mes compétences :

Communicatrice Animale

BTS diététique en cours

BTS esthétique

CAP esthétique cosmétique

Management d'une équipe

Brevet de Maitrise

Brevet Professionelle esthétique cosmétique

Formatrice-enseignante en soins esthétiques cosmét

Naturopathe