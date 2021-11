14 années dexpériences professionnelles dans plusieurs installations nucléaires, Rédaction de nombreux documents, procédures, consignes et diverses notes techniques à destination du CEA ou de lASN.

Travail sur des thématiques différentes et/ou complémentaires : transports, entreposage et stockage, reconditionnement de matière radioactive en boite à gant.





Mes compétences :

2012 Formation INSTN: Sûreté-Criticité

2011 Formation INSTN: Sûreté Nucléaire et Analyse