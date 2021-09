Actuellement responsable de projets Sites et Sols Pollués au sein du Service Etudes/Santé-Risques de la société HPC Envirotec, je réalise différents types d'étude (INFO, DIAG, PG, ARR, SUIVI, BQ,...) et participe également à l'élaboration des offres commerciales / réponses aux appels d'offre.



Polyvalente,consciencieuse et volontaire, je suis tout autant capable de travailler au sein d'une équipe que de façon autonome. Motivée, je sais m'investir pleinement dans les missions qui me sont confiées.



Cécile Pimbert



Mes compétences :

Microsoft Office

Rédaction de rapports

Prélèvements sur site

Etude contexte environnemental

Visite de site

Etude historique

Programme d'investigations

Gestion de projet

Plan de gestion

Encadrement sur site

Diagnostic de l'état du sous-sol