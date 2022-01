Cécile SIMONIN

Architecte urbaniste de formation et professionnelle engagée, mes différentes expériences ont forgé mon savoir-être professionnel, notamment en termes de méthode d'organisation et de gestion des responsabilités. Elles mont également permis de développer un réel goût pour la prospection et le développement de projets d'envergure.



Vraie manager de projet, ma pratique quotidienne des outils techniques, juridiques et financiers de l'aménagement, de l'urbanisme et de la construction, mais également des marchés publics, m'apporte des compétences transversales que je souhaiterais aujourd'hui réinvestir dans de nouvelles opportunités professionnelles.









Mes compétences :

Marchés publics

Droit public

Gestion de projet

Montage te pilotage de projet

Concertation

Travail partenarial

Management

Communication

DAO/CAO traitement d'image

Microsoft Office