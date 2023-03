Cécile TURET

Https://www.turet.fr

QUI SUIS-JE ?

Je m'intéresse à beaucoup d'univers, j'explore et j'expérimente des médiums différents pour exprimer des nouvelles idées artistiques. C'est un travail de recherche qui met en relation des environnements et thématiques différentes.



EXEMPLES de PROJETS :



aniMAL aniMAUX - 2018

Projet artistique pédagogique

Objectifs : dessiner, sensibiliser aux effets des déchets sur la faune.



Réalisation d'œuvres éphémères street art, land art à partir de collectes de déchets dans la nature.

Projet contre la torture animale liée à l'impact des déchets sur l'environnement qu'ils soient terrestres, fluviales ou océaniques.

Objectif : éduquer les populations sur l'urgence à ne pas jeter n'importe où les déchets, à trier les déchets à travers des actions ludiques, participatives.

Ce sont les enfants qui doivent adopter dès maintenant les bons gestes et les adultes les accompagner dans cette prise de conscience. C'est une urgence environnementale à relayer partout.



SCRAP LAND ART - 2018

Œuvres participatives : réalisations artistiques in situ à partir de déchets collectés dans la nature.

Objectifs : alerter, initier sensibiliser, œuvrer ensemble.



L'environnement est devenu une question prioritaire. Je souhaite créer un collectif de réalisations artistiques afin de réaliser des motifs dans des lieux publics avec des déchets abandonnés dans la nature. Initier au respect de l'environnement et au développement artistique. Ce collectif pourra se constituer en association et intégrer des personnes qui n'ont pas forcément de capacités artistiques.

Je vous solliciterai donc pour votre soutien moral, actif ou financier ou par du réseautage pour promouvoir cette démarche.



Qu'est ce que l'art ?

L'art a été défini selon les époques en fonction de son usage et de ceux qui en détenaient les clés de la création. Avec l'industrialisation et les procédés de reproduction, l'art a subit une mutation importante en passant de l'art cultuel à l'art consommable, l’œuvre d'art reproduite perdait son aura au profit de sa grande diffusion. En contestation le mouvement "l'art pour l'art" réduisait l’œuvre à une inutilité sociale, décontextualisée. Aujourd'hui avec la multiplication des techniques et des lieux de créations, l'art est devenu accessible à tous, il faut alors reconsidérer ce qu'est l'art, est-ce le produit de la création, ou le pure geste de créer ? L'art populaire et sa diffusion en masse recentre l'art vers une utilité sociale, sommes-nous arrivés aujourd'hui à l'ère de l'art pour tous ?



Le scrap Land Art est une proposition de réponse à la problématique de réunir les questions cruciales liées à l'environnement, la reconnexion du tissu social et la valorisation de l'individu dans un acte créateur participatif. En fait il associe ces trois thématiques pour permettre à chaque individu de se mobiliser dans une œuvre collective valorisante qui a une utilité sociale et environnementale.

C'est également tenter de créer avec rien et comprendre qu'est-ce que l'acte créatif. C'est également s’intéresser à l'histoire de l'Art qu'est-ce que le LAND Art, l'art minimaliste, l'Arte Povera.



INTERACTION TERRE CIEL - 2014

Série de peintures sur l'association du monde terrestre et céleste.



ART & manga - 2012

Réinterprétation en dessins de style manga de peintures maniéristes.

POETRY SOUND WALK - 2010

Poésie numérique géolocalisée

PROJETS ÉDUCATIFS :



POP UP SIÈGE - 2017

Réalisation de pop up de sièges

LE TUYAU C'EST RIGOLO - 2016

Réalisation de luminaires en style steampunk

