Cécile VIENNE

Après avoir travaillé pendant 5 ans dans les relations presse, j'ai été chargée de développement et de gestion de la Cordée, un espace de coworking, à Nantes. Il s'agit d'un projet engagé, avec une véritable vision, qui m'a offert de beaux challenges.

En 2020, j'ai souhaité revenir à ma passion de départ : l'écriture ! Je me suis donc formée et je suis désormais Conceptrice-Rédactrice, dans le web mais pas que.



1. Mes compétences ?



- rédaction web : articles de blog, tribunes ou avis d'expert, site web...

- rédaction SEO, audit de contenu et intégration (Wordpress ou Wix) ;

- rédaction d'outils presse : dossier de presse, communiqué de presse ;

- journalisme : article de presse, interview ;

- travail d'auteur : biographie, roman, préface ;

- relecture et réécriture (orthographe, grammaire, coquilles, ponctuation, etc.).



2. Les sujets sur lesquels je travaille ?



J'ai travaillé en BtoB et BtoC et je m'intéresse à tout. Néanmoins, je cherche avant tout à travailler sur des projets qui ont du sens et qui ont un impact positif sur le monde d'aujourd'hui. Voici quelques exemples :



- formation professionnelle ;

- entrepreneuriat ;

- emploi, vie de l'entreprise et coworking ;

- métiers : RH, management, commercial, communication... ;

- écologie et environnement ;

- low tech ;

- santé.



Et bien d'autres sujets encore. Consultez-moi pour en discuter :)



3. Pourquoi travailler avec moi ?



- ma philosophie : bien comprendre vos envies, votre raison d'être et vos objectifs pour trouver un style qui vous ressemble et qui parle à vos cibles. Le résultat : un joyeux mix entre vous et moi ;

- premier entretien téléphonique ;

- test gratuit avant collaboration ;

- réalisation d'une interview en amont si besoin (intégrée au devis) ;

- transparence et justesse des tarifs (temps passé, audit, SEO...) ;

- respect des délais ;

- disponibilité : je prends un nombre limité de clients me permettant de répondre à tous de façon qualitative.



4. Ce que je préfère dans mon métier ?



Quand, au cours d'une conversation avec vous, je vois un plan se dessiner dans ma tête et les premiers mots se préciser. Il ne me reste plus alors qu'à me jeter sur un clavier (ou une feuille, car, oui, le papier me plaît toujours, je n'y peux rien).