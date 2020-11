Cécilia JARRY-MOREL

+ de 20 ans dexpérience dans le #marketing #digital

> Experte en stratégies #marketing & #digitales, #e-commerce & #management déquipes.

> Spécialisation #Cosmétiques #beauté #Lifestyle



Polyvalente, passionnée et curieuse, j'aime manager des projets denvergure et insuffler le changement au sein des entreprises avec dynamisme et positivisme.



Patiente et pédagogue, je sais prendre des décisions et développer mes convictions au service de lentreprise tout en fédérant les équipes. Mon management est bienveillant, d'abord car il s'agit d'une valeur personnelle profonde et que c'est un facteur clé pour susciter ladhésion aux projets.



Mon esprit créatif me permet de penser "hors-cadre", tout en étant très pragmatique et orientée résultats avec une vraie logique ROiste (CAC, CPA, CPC, etc).



Aussi à laise dans les aspects marketing que e-commerce, je suis à même de travailler le branding dune marque, tout en concevant des stratégies 360° qui garantissent le développement des ventes dans le respect des KPI fixés.



Mon parcours professionnel ma permis dacquérir une vision multidisciplinaire de lentreprise (je sais fonctionner avec différents services : ventes, trade, marketing, communication, RP, RH, IT, logistique/production, R&D, export/filiales). La coordination