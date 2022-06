Cécilia NETO

Étant décoratrice dintérieur, je mets à votre disposition toutes mes compétences, J'accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs projets de décoration et d'aménagement.



Vous souhaitez un nouvel intérieur mais vous ne savez pas par où commencer, repenser les couleurs des murs, changer le mobilier pour créer des ambiances uniques dans chacun de vos espaces ?



Je suis prête à relever le défi et vous accompagne dans votre projet pour révéler la déco de vos rêves !