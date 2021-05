Cédras Gercie MAVE NGWANGA

Ce que tu penses c'est ce qui t'arrive. En 2010, j'ai posté ceci : "Je suis MAVE NGWANGA Gercie Cédras, jeune cadre de banque aujourd'hui dans la téléphonie mobile et peut etre demain dans le petrole"



Chose curieuse c'est en Novembre 2012, que je constate cela alors que depuis septembre 2011, je suis responsable Financier et Comptable chez Tecon Oil Services une société petrolière.



Juste pour vous dire, d'être positif



J'avoue que je suis un jeune qui prend beaucoup de risque dans la vie, il ya déjà quelques années que je suis à la tête de mon entreprise MNGC SERVICES, et j'avoue que les débuts sont difficiles mais seul le travail paie.



1 Janvier 2013, je suis Chef de Service Comptabilité chez ASTAFOOD, une société soeur à la MINOCO.



Possedant des qualités exceptionnelles en Management dans le domaine du Coaching des entreprises et professionnelles dans la finance-Comptabilité.



Ayant le sens de l'organisationnel et le relationnel surtout capable de travailler sous pression. Spécialiste dans le management du RESULTAT.



J'ai crée un Cabinet "MNGC Services", spécialisé dans le conseil des petites entreprises. Nous jouons le role d'un cabinet comptable avec les prestations comme l'etablissement des états financiers avec les normes OHADA.



En outre je peux vous être utile, alors testez moi!



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Direction générale

Management

Coaching

Marketing

Formation