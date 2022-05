NC DESIGN & MATIERES, Nathalie Tardif, décoratrice et Cédric Baffou, architecte d'intérieur étudient ensemble toutes les solutions d'aménagement, de mobilier, de décoration et d'éclairage afin d'améliorer votre intérieur, en s'appuyant sur vos besoins et vos envies.



NC DESIGN & MATIERES s'adresse aux particuliers et professionnels recherchant une entreprise de confiance et de qualité.



Nous pouvons développer un large éventail de projets d'agencements, tant en terme de style que de lieu.



NC DESIGN & MATIERES valorise vos espaces en effectuant des choix architecturaux, de lumières, de couleurs, de matières, de mobiliers et d'accessoires décoratifs, d'une manière créative et harmonieuse.



C'est avec soin que nous sélectionnons pour vous une équipe sérieuse et expérimentée.



NC DESIGN & MATIERES propose aussi des revêtements de sols et de murs spécifiques et authentiques.



Nous offrons une large gamme de papiers-peints, dalles et panneaux en béton ciré ROXIPAN, sols en béton ciré, ainsi que des enduits en béton ciré et minéral, qui sauront embellir votre intérieur.



De l'esquisse à la réalisation, nous vous proposons de prendre en charge la totalité de vos projets.



Nos domaines d'activité :



Sol béton ciré, design de meubles, architecture d'intérieur, agencement & décoration valorisation immobilière, rénovation immobilière...

Cuisine, salle de bain...

Notre zone d'influence:



Que vous soyez situé sur Angers ou dans sa région, notre équipe saura vous apporter une réponse concrète et efficace.



