Karine CHENEAU

Loin de l’hypnose de spectacle, l’hypnose Éricksonnienne est une thérapie brève, il suffit parfois d’une ou deux séances pour provoquer le changement attendu.







Il est possible de modifier des réactions, comportements, dépasser des blocages, des émotions, des traumatismes. L’hypnose est un outil très efficace pour développer ses capacités, ses performances sportives, intellectuelles, créatives, préparer aux examens, mieux se connaître, acquérir une plus grande "maîtrise de soi", évoluer… Cette capacité d’action se fait par l’utilisation de suggestions, de visualisations, de projections ou de métaphores tout en respectant le fonctionnement propre à notre inconscient.



L’Hypnose est avant tout un état naturel, que tout le monde traverse plusieurs fois par jour, comme quand on est "dans la lune" ou plongé dans un programme télévisuel ou encore en écoutant de la musique, en conduisant… L’hypnose est donc un état modifié de conscience où ces états sont recréés volontairement, amplifiés puis dirigés dans le sens désiré.







Les indications à l’hypnose sont très nombreuses :



Stress



Angoisses



Problème de poids



Arrêt de la cigarette



Confiance en soi



Problème de sommeil



Addictions



Phobies



Traumatismes psychiques



Allergies



Compulsions nerveuses



Deuil



Stérilité…



•L’Hypnose Éricksonnienne est une méthode de changement orientée vers la solution.

•L’Hypnose Éricksonnienne est une technique de thérapie.

•L’Hypnose Éricksonnienne a pour but d’aider les personnes à mieux se connaître et à trouver une autonomie dans leurs comportements

•Il n’existe pas de résistance à L’Hypnose Éricksonnienne.

•On ne peut pas obliger sous hypnose une personne à faire quelque chose contre son gré.



