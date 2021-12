Cédric BERNOLLIN

Après plus de 20 ans dexpérience dans le domaine des Assurances, où jai pu développer et démontrer mon sens du Service au Client, jai souhaité donner une nouvelle orientation à ma carrière professionnelle.



Jai donc créé en 2017 une SARL dans la restauration, ce qui a confirmé mon goût pour lautonomie et le sens des responsabilités.



Aujourdhui, fort de toutes ces expériences variées, je souhaite apporter mon expertise à un réseau dintermédiaires en Assurance, aussi bien en IARD quen Assurances de Personnes.



Mon sens de lécoute et du Service au Client, ma réactivité et mon dynamisme commercial sont mes atouts majeurs pour nouer des relations de qualité et de confiance, gages de réussite commerciale.



Mon envie permanente de challenge et ma persévérance me permettront datteindre les objectifs fixés.