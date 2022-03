Cédric BLASQUEZ

Electronicien de formation, j'ai eu la chance de pouvoir travailler depuis 2008 sur des produits très variés :

- des commandes numériques (Siemens, Mazak, Num),

- des automates (Schneider, Siemens),

- et des dalles tactiles (Scneider, Proface).

La chance aussi de partager et gérer de nombreux projets intéressants avec entre autre :

- du développement de programmes automates / dalles tactiles

- de la gestion d'équipes / intervenants extérieurs

Et la chance d'aimer mon métier !



Mes compétences :

Electrotechnique

Automatismes industriels

Cariste

Conduite de projet

Aisance relationelle

HSE