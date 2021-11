Delphine COUTROT

Chef de Produit logiciel dans le domaine scientifique.



Mots clés : Stratégie Produit, gestion de projet, définitions des spécifications de logiciel informatique, Test de logiciel, formation, support et documentation (technique et de formation), développement commercial, chimie organique, analytique et chimie des polymères. Géochimie organique appliquée (biomarqueurs, connectivité de réservoirs, allocation de production)



Mes compétences :

