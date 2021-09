Diplômé d'une licence professionnelle CMSII (Conception et maintenance de services intranet et internet) et d'un DUT informatique, je suis analyste programmeur depuis 2006.



Je suis actuellement Ingénieur en développement PHP pour Optimum CIT.





Mes compétences :

Javascript

PHP

MySql

PostgreSql

CodeIgniter

Symfony

SQL

CakePHP

JQuery