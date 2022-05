Solenn GALERNEAU

Diplômée d'un Master 2 «Commerce International, option Tourisme, gestion de projet, E-marketing » à l'Université d'Avignon, mes études et différentes activités professionnelles m'ont permis de me familiariser aux différents besoins du secteur touristique et d'avoir de solides bases en marketing et gestion de projets.



Je suis actuellement Directrice du pôle Stratégie et développement au sein de l'Office de tourisme du Val de Garonne à Marmande.



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Tourisme

Management

Communication