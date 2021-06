Cédric BRAULT

Instrumentation, recherche :

• Expertise en mesure physique

• Développement et amélioration de diagnostics de mesure physique (caméra ultrarapide 250 000 images/s, microscopie, polarimétrie)

• Programmation des outils numériques de test et d’analyse des données issues de ces diagnostics

• Utilisation de codes de calcul (CRONOS)

• Entretien des installations et des équipements

• Tests électroniques

• Sécurité des installations (habilitations électrique et laser)

• Double formation universitaire en Physique/Chimie en vue des concours de l’enseignement



Gestion de projet scientifique :

• Coordination d’équipes

• Organisation et animation de réunions

• Choix des fournisseurs



Communication, enseignement :

• Communications orales lors de congrès (participation à 3 congrès internationaux), écrites (3 publications)

• Encadrement et formation (activités d’enseignement -300h, encadrement de stagiaires)

• Diffusion scientifique (ateliers lors de fêtes des sciences et de Métierama)



Informatique :

• Programmation Fortran/Matlab

• Connaissances en C

• Maîtrise de l’environnement Windows

• Connaissance des environnements Linux/Unix

• Maîtrise des logiciels du pack Office



Mes compétences :

Instrumentation

Optique

Physique

Physique des plasmas