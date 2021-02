Cedric CARMEL

Mes expériences professionnelles m'ont permis de maîtriser le sens du relationnel et m'adapter à tout type de public .

Ainsi j'ai pu largement développer aussi bien en B TO B qu'en B TO C une capacité d'évaluation des risques et des besoins de clients de tous horizons . Ceci dans le but de proposer une offre commerciale toujours adaptée .

La lucidité , la pugnacité , la rigueur et le sens de l'organisation ont dès lors toujours animer mes prises de décisions d'entrepreneur et ont certainement réussi à consolider mes qualités de chargés de projet ou de clientèle





Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse stratégique

Gestion de la relation client