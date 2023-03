- Etudes hydrogéologiques et environnementales.

- Plans de surveillance de la qualité des eaux souterraines et superficielles.

- Diagnostics de pollution, Etude historique, IEM, Plan de gestion.

- Dimensionnement de systèmes d’assainissement d’eaux pluviales et d'eaux usées.

- Faisabilité de systèmes de pompage sur nappe.

- Caractérisations de bassins versant.



Mes compétences :

Environnement

Géologie

Hydrogéologie

Hydrologie

Sports