Didier LACAMBRE

Bonjour,



Maîtres d'œuvre et ou d’ouvrages, urbanistes, architectes, Vous avez des projets d’urbanisme ou d’infrastructure sur une "zone historique" ou ancienne zone de conflits.

Pour la prévention de vos personnels, vous vous interrogez sur la nature des matières enfouies dans le sous-sol de votre projet :

1. Y a-t-il des restes explosifs de guerre (bombes ou munitions) ?

2. Y a-t-il des anomalies géologiques (sapes, tranchées, tunnel) sous la zone concernée ?

3. Les conduites de gaz ou d'eau, les câbles de fibres optiques sont-ils correctement cartographiées ?

4. Puis-je construire ici sans réaliser une enquête archéologique ?

5. Reste t il d'autres éléments enterrés (futs ou cuve) ?

Sur le plan technique, ces questions ont de nombreux points communs.

Cinq raisons pour effectuer une analyse préventive du risque avant l'intervention de vos personnels et de vos matériels. Cinq enquêtes en une seule, ce qui représente un gain de sécurité et de temps, une économie d’argent et d’effort.



En aillant efficacité et efficience, Dianex contribuera à votre économie.



Dianex peut vous conseiller et vous accompagner pour toute opération pyrotechnique.



Vous êtes curieux de connaitre nos activitées, nous vous remercions de visiter notre website

Array



Cordialement votre





Détection - Identification - Audits HQSE - Neutralisation - EXplosifs



Mes compétences :

expertise

audit

Consultant

dépollution

pyrotechnie

sécurité