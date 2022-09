Cédric COURONNÉ

Je suis diplômé depuis juin 2013 du Master Information & Communication, spécialité Production Numérique et Immersion (Toulon).



Depuis, j'ai pu acquérir deux expériences en tant que chef de projet web / webmaster dans deux sociétés : Ballot-Flurin (ventes de produits issus de l'apiculture douce) et BOS MTB (ventes d'équipements sportifs). J'ai ainsi pu gérer, dans les deux sociétés, les sites internet, les comptes Facebook ; et j'ai été le principal intermédiaire avec les agences de communications respectives pour développer de nouvelles fonctionnalités aux sites internet.



Étant actuellement sur un poste (CDD) de Technicien de maintenance informatique depuis septembre 2014, au sein de la cité scolaire Pierre Mendès France, je recherche une nouvelle opportunité en qualité de Technicien d’exploitation et de maintenance informatique / Administrateur réseau.



Mes compétences :

Gestion de projet

Digital marketing

Communication

Marketing

Web analytics

CMS

Facebook

Drupal

Joomla

Web 2.0

Blogging

Wordpress

Magento administration

Webmarketing

Basecamp

Flyspray

Axure

CRM

SEO

Norton Ghost

Administration Windows 2003

Microsoft Windows Server