Cédric COUTEAU

Ingénieur d’études mécaniques et thermiques dans l'industrie spatiale et de la défense, après 7 ans d'expérience, j'ai pu acquérir des compétences techniques dans le domaine de la conception, des études et des essais mécaniques et thermiques.



J'ai également acquis des compétences dans des contextes variés : dossier de justification, calcul de dimensionnement, simulation numérique, essais, suivi de sous-traitance et le pilotage d'équipe.



Mes compétences :

Catia v5

Ansys

ANSYS Workbench

UNIX

LMS Test.Lab

TeamCenter eng

Mécanique des structures

I-deas

Samcef

Thermique

Essais mécaniques

NX Nastran