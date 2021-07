Cédric CUSTOSSE

Mili Invest



Sportif de Haut-Niveau depuis plus de 15 ans, c'est tout naturellement que j'ai rejoint une équipe, un projet qui me tient à coeur en véhiculant les valeurs qui m'animent chaque jour : entraide, dépassement de soi, disponibilité, performance.



Militaires et Anciens Militaires, vous vous êtes engagés pour protéger la Paix, notre territoire et notre population



l'ADN de Mili Invest, société fondée par des Militaires, pour les Militaires, est de vous offrir en exclusivité la première offre de services globale et innovante pour servir et protéger vos intérêts.



Vos contraintes et les exigences de vos missions ne sont pas favorables à votre propre protection au quotidien, ni à celle de votre Famille.

-Gestion Administrative,

-Accession à la propriété,

-Succession,

-Mutations,

-Maîtrise de la pression Fiscale,

-Gestion Financière,

-Reconversion,

-Emploi des conjoints...



De l'Engagement jusqu'au retour à la vie civile, en passant par les mutations, les missions, les évolutions, les formations... Nous vous accompagnons, en vous simplifiant la vie et en améliorant votre performance et celle de vos investissements



Notre support de prédilection, coeur de notre expertise :



L'immobilier au sens large !

Nu ou Meublé, Traditionnel ou Géré, Neuf ou Ancien, Défiscalisant ou non...



Nous recherchons en toute transparence et objectivité la solution adaptée à chacun de nos clients.





Nous avons la capacité de vous proposer en exclusivité un accompagnement sur-mesure, Permanent & Global au regard de votre situation :



-Gestion locative de A à Z, en fonction de vos envies et de vos besoins

-Suivi et Aide aux déclarations juridiques et fiscales

-Recherche de prêts immobiliers en Métropole et Outre-Mer

-Prise de rendez-vous prioritaire avec les Notaires

-Mise à disposition d'un espace digital sécurisé, hébergé en France pour conserver, protéger et accéder à vos documents en 24/7





Pour me joindre :

c.custosse@mili-invest.fr



Pour en savoir plus :

www.mili-invest.fr



Cédric, Mili Invest

Engagé pour vous !