Cédric DEVASSINE

Actuellement Développeur JavaScript, HTML5 / Ajax - PHP, et mobile (iOS / Android), je suis avant tout un amoureux de la communication multimédia au sens large.



J'ai fondé ma société, prog n'play (http://www.prognplay.com ) en auto-entrepreneur, depuis avril 2010. Je propose mon expertise dans le domaine du développement web et mobile.



Je suis également membre de l'association Orion (http://www.orionassociation.com ) qui regroupe les talents créatifs de tout type !



prog n'play propose des solutions adaptées aux nouvelles problématiques du développement pluri-médias, en offrant des services de développement mobiles (applications et jeux), et web.



De Novembre 2008 à Juillet 2011, j'ai travaillé pour l'agence Chapristi à Lille en tant que Flasheur AS3, développeur RIA.



Depuis la rentrée 2009, je suis également intervenant en DUT SRC à l'IUT de Lens, pour enseigner des cours de HTML / CSS / Flash AS3.



Je suis dans le monde du travail depuis septembre 2007. J'ai travaillé en tant que graphiste et flasheur dans une TPE sur La Madeleine près de Lille. J'ai travaillé également sur la notion de web marketing, référencement et positionnement de site. J'ai été employé par Artégos sur Roubaix où j'étais WebDesigner - Flasheur.



Mes compétences :

poo

web

jquery

Flash

as3

android

iphone

AngularJs

Unity

Unityscript