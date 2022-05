Mickael DEVASSINE

Diplômé d'un doctorat en chimie organique et macromoléculaire, je travaille actuellement dans une société spécialisée dans "l'impression des parfums". Je suis responsable R&D et je m'occupe notamment des projets concernant la valorisation des parfums de luxe.

Autonome, rigoureux et ayant un bon esprit de communication sont des qualités qui me permettent de travailler seul ou en équipe.

Je suis ouvert à toute opportunité intéressante dans la France entière ou à l'étranger.



Mes compétences :

R&D

Polymères

Chimie

Gestion de projet

Cosmétique

Innovation

Chimie analytique