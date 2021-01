Cédric DUPUIS

BONJOUR,



Vous pouvez me joindre à l'adresse suivante :

cdric.dupuis@gmail.com



Je suis coordinateur bénévole de l'Association OMÉA et aussi intervenant au sein du Centre OMÉA FORMATIONS. Nous proposons des activités de Développement personnel :

1. STAGES pour Soi

2. ATELIERS Constellations Familiales

3. PARCOURS Sacré (7 intervenants)

4. CERCLES de Résonances

5. FORMATION : l'Énergétique des Constellations Familiales & Systémiques (Centre OMÉA FORMATIONS)

6. RDV individuels



Pour de plus amples infos (les activités, les intervenants), le site de l'asso est :

https://www.formations-constellations.org/



Mes compétences :

Développement personnel

Handicap mental

Management

Qualité

Gestion de projet